В покупке автомобильных прав признались 12% автолюбителей Иркутской области

Дром провёл всероссийский анонимный опрос (есть у SIA.RU) и выяснил, что 12% автолюбителей Иркутской области купили свои права. А в среднем по стране почти каждый десятый водитель (9%) признался в том, что приобрел свое удостоверение.

Автолюбители Иркутской области также рассказали, с какой попытки им удалось сдать практический экзамен по вождению: 74% сделали это с первого раза, 10% — со второго, 2% — с третьего раза, а 1% — с четвертой или более попытки. Не сдали или пока еще не сдавали практический экзамен в ГИБДД 1% опрошенных региона.

Больше всего автолюбителей, которые купили права, ездит сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14%. В Хакасии, Якутии и в Камчатском крае таких водителей меньше всего. Порядка 4% автолюбителей этих регионов ответили, что покупали свое водительское удостоверение.