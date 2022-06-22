Больше половины работников Иркутской области хотели бы уволиться

Служба hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), что большинство работников Иркутской области хотели бы в этом году радикальных перемен, в частности сменить компанию-работодателя или даже профессию.

53% респондентов из Иркутской области, принявших участие в опросе, ответили, что хотят или планируют до конца года уволиться из той компании, где они работают сейчас. Причем, у руководителей такие желания появляются даже чаще (70%), чем у рядовых сотрудников (68%). В разрезе профсфер больше всего о смене работодателя думают специалисты по закупкам (79% представителей данной профессии дали такой ответ), юристы, HR-специалисты и «айтишники» (по 77%).

36% работников не против сменить профессию, и чаще к такому готовы сотрудники ресторанно-гостиничной сферы (44%), специалисты по продажам (42%) а также представители сферы производства и сервисного обслуживания (41%).

23% планируют в нынешнем году переезд за пределы родного региона, чаще об этом думают специалисты по добыче сырья (30%), а также топ-менеджеры и управленцы (25%).

На четвертом месте по частоте упоминаний оказались планы пройти обучающие курсы. Повысить свою квалификацию хотят 17% соискателей из Иркутской области, причем, чаще всего это представители ИТ-отрасли (42%).

Еще 13% намерены в этом году просить повышения зарплаты, среди них большинство «айтишников», специалистов по добыче сырья и работников сельскохозяйственных предприятий.

Почти каждый десятый хочет открыть свое ИП или уйти в самозанятые (9%), чаще это водители и представители автобизнеса. Столько же попросят карьерного повышения (9%), причем такие намерения чаще встречаются у маркетологов, ИТ-специалистов и работников из сферы добычи сырья.

15% иркутян хотели бы оставить в своей работе все так, как есть сейчас, и ничего не менять. Любопытно, что чаще об этом мечтают женщины, кроме того, отсутствие перемен приветствуют сотрудники старше 55 лет. При этом мужчины больше, чем женщины, настроены на смену профессии и работодателя, а также чаще готовы просить повышение зарплаты.