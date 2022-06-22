Экспортеры и импортеры переплатят ₽333 млрд за доставку грузов между Россией и ЕC

Если не ввести зеркальный запрет, издержки вырастут в разы, предупреждает ассоциация перевозчиков, отрасль ждут банкротства, сообщает РБК.

Из-за запрета на въезд российских фур в страны Евросоюза, который был введен 9 апреля, стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и в обратном направлении выросла в четыре-пять раз. Компании, импортирующие или экспортирующие товары, уже переплатили в связи с этим около 68 млрд руб. Об этом говорится в проекте обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к президенту России Владимиру Путину. Документ обсуждался на общем собрании членов ассоциации во вторник, 21 июня.

Если ситуация не изменится — и, в частности, европейским автопоездам по-прежнему будет разрешен въезд в Россию, — дополнительные издержки экспортеров и импортеров до конца года составят 265 млрд руб. То есть в 2022-м общая сумма переплат может достигнуть 333 млрд руб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что если АСМАП пришлет обращение, оно будет прорабатываться в правительстве. РБК направил запрос представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова, курирующего транспорт.