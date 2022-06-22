Спрос будет, а «бум» – вряд ли. Поможет ли льготная ипотека под 7% оживить рынок?

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7% годовых. Уже 20 июня Минфин внес в правительство постановление, которое должно утвердить новые условия. Выдачи кредитов по ним начнутся сразу после вступления документа в силу. Банки уже начали прием заявок. Поможет ли дешевая ипотека оживить рынок после существенного провала в апреле и мае? Портал SIA.RU обратился за комментариями к девелоперам, банкирам и риелторам. Мнения экспертов разошлись.

«Снижение ставки до 7% может удвоить спрос на госпрограмму»

Снижение ставки по ипотеке с господдержкой до 7% может увеличить спрос на льготные кредиты вдвое, позволит заемщикам сэкономить на приобретении новой квартиры и поддержит строительную отрасль в нынешних условиях. Об этом заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках ПМЭФ-2022.

– Снижение ставки до 7% – позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья. Еще со времен пандемии самой «народной» из государственных программ поддержки стала льготная ипотека. Она выступает ориентиром для всего жилищного сектора. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое, – дал прогноз глава ВТБ Андрей Костин.

«Объемы выдачи ипотеки вернутся к уровню 2021 года»

Альфа-Банк тоже позитивно смотрит на изменение ставок и готов предложить клиентам по программе льготного кредитования с господдержкой ставку от 6,7%. По мнению директора ипотечного центра Альфа-Банка Ирины Маджары, снижение ставки однозначно повысит спрос на жилье.

– В первую очередь потому, что изменится размер ежемесячного платежа, а значит, нагрузка на бюджет клиента. Например, при сроке кредитования 30 лет, первоначальном взносе 15%, ставке 6,7% ежемесячный платеж снизится на 17,6%. Это очень существенно, – подчеркивает Ирина.

Эксперт обращает внимание на сформировавшийся с апреля отложенный спрос на ипотеку. Возвращение ставок на уровень 2021 года – стимул для клиентов, которые перенесли покупку до более благоприятных условий, уверена Ирина.

– Учитывая, что программа заканчивает действовать 31 декабря 2022 года, в банке ожидают активизации выдач ипотеки и возврат к среднемесячным уровням 2021 года. Объемы выдачи 2021 и 2022 годов могут быть сопоставимы, хотя число сделок может и уменьшиться. Дополнительную поддержку рынку окажут совместные предложения банков и застройщиков, такие как субсидирование процентной ставки, рассрочка первоначального взноса. Конечно, динамика выдач будет зависеть и от изменения доходов населения, а также снятия общей тревожности у потребителей.

«Важно поддержать покупателей жилья»

Строительная отрасль – одна из ключевых отраслей экономики, которая активно поддерживается государством. Но важно подходить к вопросу комплексно и поддерживать не только самих строителей, но и покупателей жилья, соблюдая баланс спроса и предложения, считает Ольга Иванова, генеральный директор компании «Флагман», которая сейчас ведёт строительство ЖК «Сибиряков».

– В Иркутске традиционно строят меньше, чем необходимо рынку. Мы все наблюдаем дефицит предложения: поэтому, я уверена, все, что в Иркутске будет построено по адекватным ценам и с соответствующим качеством, будет продано.

Жизнь продолжается, люди создают семьи, кто-то разводится, поэтому покупать жилье, менять, улучшать жилищные условия будут всегда. Ипотекой пользуются сегодня очень многие. И это не только семьи. Предпринимателю, например, некомфортно брать большую сумму из оборота бизнеса, намного выгоднее оформить ипотеку и планово ее гасить. У нас немало клиентов ИП-шников, которые заинтересовались покупкой в ипотеку по сниженной ставке. И мы ожидаем, что новые условия расширят возможности покупателей и подстегнут спрос, – подчеркнула Ольга Иванова.

«Рациональный покупатель понимает, что ставка даже ниже инфляции»

В строительной компании «Грандстрой» также уверены, что снижение ставки до 7% по ипотеке с господдержкой положительно повлияет на покупательскую способность населения.

– В целом, повысится доступность более дешевых ипотечных средств. Понятно, что банки в своих программах будут предлагать ставки еще ниже – от 6,5-6,7 %, – подчеркивает Екатерина Прядко, генеральный директор компании. – Это психологически комфортный уровень стоимости денег. Рациональный покупатель понимает, что эта ставка даже ниже инфляции. Хорошо зная потребности покупателя, когда основным фактором при выборе жилья все-таки является цена, мы в июне запустили ипотеку под 3%* от компании «Грандстрой» для всех покупателей без ограничений возраста, состава семьи и семейного положения, и сегодня эта программа пользуется успехом у наших покупателей.

«Спрос вернётся, но «ипотечного бума» – не будет»

Снижение ипотеки на 2 п.п. поможет стимулировать спрос, уверена заместитель коммерческого директора «Хрустальный Девелопмент» Альбина Левкун. Но говорить о восстановлении «ипотечного бума», который мы видели раньше, нельзя.

– Изменились как внешние, так и внутриэкономические условия, – поясняет Альбина. – Корзина потребителя подорожала. Стоимость жилья тоже увеличилась. Поэтому среднестатистическому клиенту выплачивать платежи по ипотеке сейчас сложнее. Так как сама сумма сделки увеличилась, первоначальный взнос автоматически стал тоже больше.

Я уверена, что потребитель продолжит брать ипотеку, особенно учитывая новые условия, но будет делать это обдуманно, подходить к вопросу более рационально. Ведь раньше, например, брали две-три ипотеки на семью – таких случаев станет значительно меньше. Когда цена на недвижимость растёт, люди обдуманней подходят к выбору жилья, обращают внимание на новые форматы, например, загородные квартиры, где они могут получить больше возможностей за меньшие деньги.

«Говорить о полном восстановлении спроса рано»

Весной этого года, когда действовали высокие ставки по ипотеке, на рынке сформировался отложенный спрос, который может реализоваться в ближайшие месяцы считает Наталья Дроняева, ипотечный брокер компании Century21. По ее прогнозам, если не случится новых потрясений в экономике, способных оказать влияние на покупательский спрос, благодаря новой льготной ставке количество ипотечных сделок может увеличиться примерно на 30%.

– Спрос на новостройки может также вырасти за счет частных инвесторов. Ведь в июне-июле начнут истекать сроки вкладов, открытых марте по высоким ставкам. Снижение привлекательности банковских депозитов может подстегнуть частных инвесторов искать альтернативные варианты вложения средств. А с учетом нынешней ситуации на фондовом и валютном рынках именно инвестиции в недвижимость могут стать лучшим из возможных вариантов.

По мнению эксперта Century21, помимо поддержки покупателей жилья, льготная ставка в 7% также облегчит работу девелоперов, позволит снизить их затраты на проектное финансирование за счет быстрого наполнения эскроу-счетов, уверенно строить планы на будущее и выводить на рынок новые проекты.

Наталья Дроняева считает, что в полной мере оценить эффект от снижения льготной ставки можно будет спустя месяц-два, так как существует временной лаг между подачей заявки от клиента и фактической выдачей ипотечного кредита.

– Говорить о полном восстановлении спроса и возвращении к показателям докризисного периода пока преждевременно: еще слишком много потенциальных рисков и угроз. Среди них возможные новые санкции, инфляция, рост числа безработных и снижение уровня благосостояния граждан. Ожидать восстановления объемов выдачи до средних уровней прошлых лет можно не раньше следующего года и только при условии дальнейшего снижения ставок и стабилизации цен на жилье.

«7% – это стимул, но объемы выдачи ипотеки снизятся на 15-20% по итогам года»

Достаточно осторожен в прогнозах и Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие». По его мнению, выдача ипотеки по итогам 2022 года будет суммарно меньше на 15-20%, чем в прошлом году. Такое сокращение произойдет, несмотря на распоряжение президента снизить ставку по льготной программе с 9% до 7%, заявил эксперт в интервью «Известиям».

– Конечно, 2 п. п. снижения ставки – с 9% до 7% – это для ипотечного заемщика очень большая разница. При ипотеке люди даже за полпроцента реальной стоимости кредита борются, обращают на это внимание. Конечно, это даст определенный стимул. Тем не менее мы должны без иллюзии понимать: спрос в этом году будет меньше, чем в 2021-м. Выдача ипотеки, я думаю, по году будут суммарно меньше на 15-20%, чем в прошлом году, – заявил Михаил Задорнов.

Кроме того, он уверен, что снижение ставки в этот раз не вызовет роста цен на недвижимость, как было в предыдущие годы.

– В этом году такого роста не будет, потому что сокращение спроса заставляет застройщиков держать цены. Скачки могут быть только в отдельных регионах. Также надо учитывать, что выросла себестоимость самой стройки. Поэтому, конечно, такого влияния, как в 2020-2021 годах, ипотека на рост стоимости квадратного метра оказывать не будет. Цены на недвижимость замедлят темп роста, – прогнозирует председатель правления банка «Открытие».

*Срок проведения акции 01.06-30.06.22г.Ставка в размере 3% действует в течение 24 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15%. Ставка 3% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика ООО «СЗ «ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ». По истечении 24 месяцев процентная ставка в рублях РФ составит 8,7% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020». Заемщики – граждане РФ. Сумма кредита – не более 6 млн. руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет.

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