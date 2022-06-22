Путин и Набиуллина не поддержали досрочное открытие эскроу-счетов

Центральный банк отказался поддержать предложение заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина изменить механизм раскрытия счетов эскроу. О несогласии с вице-премьером заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании президиума Госсовета, сообщает РБК.

«Мы не можем это [предложение] поддержать, — сказала она. — Это основа механизма кредитования сейчас, для того чтобы не появлялись обманутые дольщики».

Глава регулятора напомнила, что на эскроу-счетах лежат средства граждан, а не застройщиков: иными словами, «граждане должны получать либо квартиру, либо у них есть эти деньги». Сейчас раскрывать счета эскроу нужно уже после выдачи заключения о соответствии (ЗОС), до ввода жилья в эксплуатацию, сказала Набиуллина. На практике в одних регионах, например в Московском, это происходит быстро, а в других между выдачей ЗОС и решением о вводе в эксплуатацию «проходит и два-три месяца», указала она. «Если здесь нет рисков, тогда, на мой взгляд, не нужно два документа, нужен один документ. Здесь очень важно сохранить принцип, когда у людей не забирают деньги строители, пока не выдали квартиру. Здесь я бы очень попросила это поддержать», — добавила глава ЦБ.