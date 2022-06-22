Шведское энергетическое агентство вслед за Данией объявило о введении режима «раннего предупреждения»

В стране может ухудшиться ситуации с газоснабжением, сообщает РИА Новости.

«Это сигнал шведского энергетического агентства участникам отрасли и потребителям, подключенным к газовой сети на западе страны, о том, что рынок перегружен и может произойти ухудшение ситуации с поставками», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас ситуация с поставками газа в Швеции остается стабильной, а запасы «достаточно заполнены до осени».

При этом в агентстве предупредили, что ухудшение положения будет сопровождаться повышением цен. По полученным оценкам, наибольший риск дефицита газа может прийтись на зиму 2022-2023 годов.

Режим «раннего предупреждения» в стране будет действовать до дальнейшего уведомления властей Швеции, добавили в организации.

В понедельник Датское энергетическое агентство «из-за неопределенности с поставками газа из России» также сообщило о введении аналогичного режима Early Warning. Несмотря на то, что сейчас положение остается под контролем, а газохранилища заполнены на 75 процентов, жителей Дании призвали экономить энергию.