Выбирать по душе, а не по цене: как Сбер помогает учиться в лучших вузах страны

Образование – одна из ключевых тем молодёжного дня Петербургского международного экономического форума 18 июня, которым завершается юбилейный ПМЭФ в этом году. Именно сейчас выпускники школ по всей России, получив результаты ЕГЭ, начинают поступать в вузы. Однако количество бюджетных мест в университетах ограничено, а сразу заплатить за образование могут далеко не все. Но это не повод отказаться от мечты, ведь Сбер при поддержке государства делает высшее образование доступным. Решение — уникальный образовательный кредит с господдержкой: всего 3% годовых и возможность не погашать основной долг во время учёбы.

Окно возможностей: как это работает

Субсидируемая государством ставка в 3% годовых — лишь одно из преимуществ образовательного кредита. Его отличительная черта — перенос большей части платежей на период после окончания вуза, когда заёмщик находит работу и начинает получать стабильный доход. Льготный период распространяется на весь срок обучения и 9 месяцев после него. Срок кредитования — 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно. В это время студент погашает только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года обучения. В результате ежемесячный платёж эквивалентен стоимости двух чашек кофе или похода в кино, что по силам любому студенту.

Для оформления кредита студенту достаточно прийти в офис Сбера с паспортом и договором об оказании платных образовательных услуг. Заём можно взять на оплату любого периода учёбы (семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) в любом вузе страны, имеющем лицензию и аккредитацию. Кредит можно оформить с 14 лет, для несовершеннолетних студентов нужно письменное согласие родителя. Если обстоятельства изменятся — например, студент решит поменять специальность, университет либо возьмёт академический отпуск, субсидия и льготы сохранятся.

Образовательный кредит в Сбере доступен для обучения в более чем 630 вузах страны, и их число постоянно растет. Самые популярные специальности для обучения в кредит — юриспруденция, экономика, менеджмент, медицина, лингвистика. А в топ-5 наиболее популярных вузов входят Высшая школа экономики, РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ им. Ломоносова, Российский университет дружбы народов и Санкт-Петербургский государственный университет. На данный момент Сбер выдал уже 53 тыс. образовательных кредитов с господдержкой на общую сумму 12,3 млрд рублей.

«Мы выдаём образовательные кредиты всего под 3% годовых без залога и поручителей, и к тому же с отсрочкой выплаты основного долга до окончания обучения», — говорит Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка. Главное достоинство нашего образовательного кредита в том, что студент в период обучения в вузе платит небольшие проценты, сопоставимые с карманными тратами. Это означает, что ему не нужно «ломать голову» над тем, как обслуживать кредит. Поэтому можно сосредоточится на учебе и не работать по ночам и выходным, чтобы рассчитаться с банком. Сейчас очень горячая пора для всех, кто в этом году окончил школу, и Сбер хочет, чтобы все знали о том, что могут учиться в ведущих вузах страны, даже если не удалось поступить на бюджет».

Обратная связь

«Образовательный кредит Сбербанка — выгодное предложение для студентов, которые не смогли поступить в вузы на бюджетной основе, так как ставка всего 3% годовых и есть льготный период, который равен периоду обучения плюс ещё целых 9 месяцев, чтобы было время спокойно устроиться на работу», — говорит Татьяна, студентка 3-го курса Рязанского государственного медицинского университета.

Руслан, клиентский менеджер Пензенского отделения Сбербанка, не просто знает о таком продукте, но и сам пользуется им в настоящее время. «В период обучения оплачивать приходится лишь часть процентов, поэтому студентам не нужно дополнительно заниматься поиском подработки для выплаты по кредиту. И у меня есть знакомые, которые в ближайшее время тоже планируют воспользоваться этой программой», — поясняет Руслан.

Наталия Чучнева из Вологды, мать выпускницы, отмечает: «Это выгодно, потому что с помощью этого продукта у абитуриента появляется возможность начать учится в вузе, не откладывая на следующий год, в случае если не удалось поступить на бюджетное обучение».

18-летний Вадим из Приморья получил от Сбера льготный образовательный кредит и уже погасил его досрочно, потому что параллельно работает. «Продукт спасает тех, кто хочет получить высшее образование, но не имеет возможности внести сразу всю сумму. Бесспорно, это даёт возможность получить образование и поступить в вуз на платной основе. За счёт минимальных платежей и возможности досрочного погашения студент может не ущемлять свои потребности», — считает Вадим.

Подробнее об условиях образовательного кредита — на сайте банка и образовательном портале СберКлевер.