Клиенты Tele2 получат бонусы с «Открытие Инвестиции»

Tele2 и брокер «Открытие Инвестиции» подготовили специальные предложения для частных инвесторов: кешбэк на счет мобильного телефона и доступ к обучающему курсу по инвестированию.

Tele2 и «Открытие Инвестиции» предлагают частным инвесторам дополнительную выгоду от инвестирования в инструменты фондового рынка. При открытии счета они получат кешбэк 500 рублей на счет мобильного телефона, а при пополнении счета на сумму от 5000 рублей – доступ к курсу по инвестициям. Его обычная стоимость составляет 5900 рублей, с промокодом клиенты Tele2 смогут пройти обучение бесплатно.

В рамках совместного проекта Tele2 и «Открытие Инвестиции» клиенты могут открыть брокерский счет и начать инвестировать в ценные бумаги. Это просто и удобно: первую сделку можно заключить не более чем через пять минут. Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

«Рост финансовой грамотности россиян способствует популярности инвестиционных и биржевых инструментов, которые Tele2 предлагает своим клиентам. Мы рады начать сотрудничество с ведущим игроком на фондовом рынке. В коллаборации с партнером мы подготовили для начинающих инвесторов интересные бонусы: они смогут научиться основам финансовой грамотности и освоить инструменты фондового рынка».

Аиша Кубезова, заместитель генерального директора «Открытие Инвестиции» по маркетингу и цифровым каналам продаж:

«Мы наблюдаем высокий интерес к фондовому рынку – за май 2022 года количество частных инвесторов, открывших счета на Московской бирже, выросло на 482 000 человек, до 19,8 млн[i]. Такой рост объясняется прежде всего возможностями инструментов фондового рынка, потенциал которых позволяет инвесторам эффективно распорядиться своими средствами. Мы полагаем, что синергия услуг одного из крупнейших российских брокеров и ведущего оператора сотовой связи придаст новый импульс интереса к фондовому рынку, предоставив дополнительные выгоды для начинающих инвесторов».