Спрос на элитную недвижимость в Сочи вырос на 25%

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали (исследование есть у SIA.RU) динамику спроса на элитную недвижимость в Сочи. По итогам первых пяти месяцев количество запросов выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом.

По итогам мая 2022 года спрос на покупку элитной недвижимости в Сочи снизился на 36,08% относительно апреля. На данный момент количество покупательских запросов снижается второй месяц подряд после семимесячного роста покупательского интереса в этом городе курорте.

Несмотря на снижение последних месяцев, количество покупательских запросов на приобретение высокобюджетного жилья в главном городе-курорте России в мае 2022 года оказалось на 8,51% выше, чем в мае 2021 года и на 3,17% выше, чем в мае пандемийного 2020 года.

Также растущий тренд зафиксирован по итогам первых пяти месяцев 2022 года. Так, с января по май количество покупательских запросов выросло на 25,77% относительно аналогичного периода прошлого года и более чем в 2 раза (+120,25%) относительно первых месяцев 2020 года.

В целом среднемесячное количество покупательских запросов на рынке элитного жилья Сочи в 2022 году на 41,94% выше, чем аналогичный параметр за прошлый год и на 20,64% выше, чем среднемесячный показатель за 2020 год.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, в июне 2022 года самая дорогая вторичная квартира в Сочи продаётся за 766 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести роскошный пентхаус площадью более 800 кв. м., который располагается в элитном жилом комплексе на Театральной улице. Расстояние до моря составляет около 350 метров.