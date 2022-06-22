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Банк «Открытие» рефинансирует ипотеку, полученную по высоким ставкам

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Банк «Открытие» предлагает снизить ставку по ипотечным кредитам, оформленным с 28 февраля по 31 мая 2022 года включительно по высоким ставкам. Предложение доступно для заемщиков «Открытия» и сторонних банков со сроком обслуживания ипотеки не менее трех месяцев.

Ставка рефинансирования по программе «Семейная ипотека» составляет от 5,5% годовых.

Рефинансирование кредитов по классическим ипотечным программам доступно по ставке от 10,69% годовых. По желанию клиенты могут в рамках рефинансирования получить дополнительные денежные средства на личные нужды.

Предложение не распространяется на кредиты, полученные по программе «Ипотека с господдержкой».

С полными условиями и ставками рефинансирования можно ознакомиться на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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