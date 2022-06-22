Средний размер потребкредитов в мае немного вырос, и достиг 184,4 тыс. руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в мае 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 184,4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 13,0% (в апреле 2022 года – 163,2 тыс. руб.).

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек потребкредита в мае, напротив, снизился на 33,7% (в мае 2021 – 278,3 тыс. руб.), а по сравнению с «досанкционным» февралем 2022 года – на 32,2% (272,0 тыс. руб.).

В мае 2022 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (421,2 тыс. руб.),

Московской обл. (282,6 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (273,6 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (248,7 тыс. руб.),

Свердловской области (220,8 тыс. руб.).

По сравнению с предыдущим месяцем в мае текущего года средний чек потребкредита вырос практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали:

Кировская обл. (+29,4%),

Чувашская Республика (+23,4%) ,

Ханты-Мансийский АО (+22,7%),

Кемеровская обл. (+18,9%),

Ленинградская обл. (+18,6%),

Москва (+16,2%).

«После резкого снижения в марте-апреле 2022 года, средний чек потребкредита в мае немного восстановился, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Причем это произошло на фоне существенного роста выдачи потребкредитов в мае по сравнению с апрелем, что объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Также стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».