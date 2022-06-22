Банк России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей, сообщает регулятор в Telegram-канале.

Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны.

Корректировка базовых тарифов необходима — это подтверждается расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей. Самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков. Исходя из этих справочников рассчитывается размер страхового возмещения по ОСАГО.

В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных.