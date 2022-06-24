Авторынок на перепутье. Эксперты – о переориентации автомобильного бизнеса на Восток

Российский авторынок переживает сейчас непростые, но, в то же время, интересные времена. Из страны уходят многие европейские и японские автопроизводители, их место активно занимают китайские бренды, потому что потребность в транспорте и у населения, и у бизнеса остаётся неизменной при любых экономических условиях. Куда движется авторынок Иркутска в нынешней кризисной ситуации? Грозит ли нам автомобильный дефицит? Какой стратегии намерены придерживаться автодилеры и кому из них грозит банкротство? Как меняется потребительское поведение? Эти и многие другие вопросы обсудили участники круглого стола «Авторынок в новых условиях», который в рамках проекта «Делу – время» организовал портал SIA.RU.

«Для потребителя – дефицит, для бизнеса – инвестиция в склады»

Эксперты банка «Открытие», проанализировав российский авторынок по итогам мая 2022 года, сделали вывод о катастрофическом снижении сбыта легковых автомобилей. В последний месяц весны в стране было продано более 24000 машин, что на 84% меньше, чем в мае 2021 года. Основная причина такого результата – нехватка новых машин у дилеров, так как в марте и апреле большинство компаний приостановили ввоз своих автомобилей и их выпуск в России.

Что происходит на рынке Иркутска, в ходе круглого стола прокомментировал руководитель дилерских центров Chery Кузьмиха, Chery Центр Бурятия и Exeed Центр Кузьмиха Александр Исайченко.

Он отметил интересную деталь: по его словам, несмотря на непростую ситуацию с ввозом автомобилей, дилерские центры Иркутска не пустуют – машины есть у всех игроков авторынка, другое дело, что их стоимость сейчас слишком переоценена.

– У меня сложилось ощущение, что в нашей сфере образовалась условно новая форма дефицита, когда у дилеров есть автомобили: у кого-то ещё в шоу-румах, у кого-то – на складах, но они не продаются, в том числе, из-за заградительных цен, – пояснил Александр. – Для потребителя это выглядит как дефицит, а для предпринимателя это – своеобразная инвестиция в склады, когда он понимает, что производитель действительно ничего больше не поставит на наш рынок. То есть это некая страховка от, скажем так, немедленного банкротства.

И этот условный дефицит не закончится в обозримом будущем, уверен Александр, так как является следствием того, что автопроизводители заявили об уходе, приостановке либо заморозке работы в России.

– Да, кто-то говорит, что вернётся, но для этого не предпринимается никаких действий, – подчёркнул Александр. – Машин как не было, так и нет, и при этом разрываются контракты с перевозчиками, региональными складами, запчасти не ввозятся. Всё это – косвенные признаки, которые говорят о том, что поставок автомобилей больше не будет.

«Прекрасная возможность захватить рынок»

На этом фоне выгодно отличаются китайские производители. В частности, у бренда Chery автомобили стабильно поставляются в Россию, более того, по информации Александра Исайченко, в апреле 2022 года это был чуть ли не единственный бренд, который возил машины в нашу страну.

– Сейчас несколько тысяч машин уже находится в России, кроме этого, по информации партнёра, несколько тысяч – в пути из Китая, а также на переходах из Китая в Россию. Вся цепочка – на профессиональном сленге она называется «дилерская труба» – в движении, и это самое главное, – подчеркнул руководитель ДЦ Chery в Иркутске и Бурятии, отметив также, что в мае ситуация с поставками наладилась и у других китайских брендов.

Кроме этого Александр заверил, что Chery не придерживает свои машины на складах, так как видит прекрасную возможность захватить рынок. По его словам, доля бренда на рынке Иркутской области увеличивалась весь прошлый год, и в этом выросла ещё больше, если судить по статистике ГИБДД. Так в Иркутске в апреле автомобили Chery по регистрационным данным вышли на третье место, а в целом по России с начала года Иркутская область в абсолютных величинах занимает 9 место, опередив Екатеринбург, Челябинск, Воронеж и некоторые другие города-миллионники.

Экспансии на рынок бренда Chery способствует и интерес, который к нему в последнее время проявляют бизнес-клиенты.

– В корпоративном сегменте мы начала плотно работать с марта этого года, так как возникла большая потребность в этом направлении, – рассказал Александр Исайченко. – Если в 2020 году таких запросов от предприятий не было, так как легковой транспорт для них не очень используемая техника, то в 2021-м в этом сегменте началось оживление, поскольку автотранспорт подорожал, а предприятиям надо гораздо чаще требуется менять парк машин, чем обычному потребителю. В китайском автопроме заинтересованы транспортные компании, такси и каршеринг, более того сейчас уже стали появляться запросы даже от бюджетных организаций.

«Дилерские центры хоронить рано»

Рассуждая о будущем дилерских центров тех брендов, которые уходят из России, и их дальнейших стратегиях развития, Александр Исайченко выразил твёрдую уверенность в том, что «хоронить» дилеров все-таки рано.

«Авторынок в новых условиях», круглый стол «Делу – время», Иркутск, 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Несмотря ни на что, это устойчивый бизнес, серьёзные предприятия, большие инвестиции, опытные собственники и грамотные специалисты, и просто так никто из них сдаваться не станет, каждый будет выбирать какую-то свою тактику, – подчеркнул Александр. – Естественно, первое, на что все дилеры обращают внимание, это сервис, который спасал всегда, во все трудные времена. Понятно, что есть вопросы запчастями, но из общения с коллегами я делаю вывод, что уже практически все наладили какие-то альтернативные поставки. Конечно, остаются вопросы по срокам, гарантиям, замещению (в частности, по маслам), но, тем не менее, по сервисному направлению дилеры уверены в будущем.

Другое направление работы, на которое многие уже давно обратили своё внимание, – это автомобили с пробегом. Те дилеры, кто не спешил развивать эту сферу своей деятельности, сейчас начнут ускоряться, считает Александр.

Кроме этого, многие дилеры начинают смотреть в сторону спецтехники, квадроциклов, мотоциклов, причём и в этих сегментах китайские производители уже сейчас предлагают большой выбор.

По мнению Александра, есть и совсем крайние варианты: например, если дилер является собственником помещений автоцентра, то он может сделать реновацию и сдать площади в аренду под мебельные центры, супермаркеты. Тем более, что недвижимость ДЦ зачастую находится в очень выгодных местах.

– Особенность дилерских предприятий ещё в том, что они, как правило, давно работают, многие собственники начинали ещё в 90-х годах, и этих людей уже ничем не напугаешь. Конечно, есть некая озабоченность будущим, но паники, банкротных настроений ни у кого нет, все работают, – прокомментировал Александр. – И, кстати, в Иркутске, насколько я знаю, массовых сокращений в дилерских центрах до сих пор не было, даже там, где ушли практически все бренды. И это делает честь коллегам и говорит о том, что они дорожат персоналом.

Ценники останутся высокими

Говоря о прогнозах на восстановление авторынка, Александр сделал акцент на том, что пока дилеры ждут хотя бы его стабилизации после трёх месяцев падения.

Александр Исайченко, руководитель дилерских центров Chery Кузьмиха, Chery Центр Бурятия и Exeed Центр Кузьмиха. «Авторынок в новых условиях», круглый стол «Делу – время», Иркутск, 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

– В прошлом году прогноз по продажам новых машин в России был в районе 800тысяч машин, буквально в середине июня его скорректировали в районе 500 тысяч новых автомобилей, но, мне кажется, это сильно заниженная цифра, потому что уже продано порядка 350000 машин. Я думаю, что продажа в 2022 году составит около 700000 автомобилей, – высказал своё мнение Александр.

А вот снижения цен на фоне падения продаж не произойдёт, уверен он. Все ценники останутся высокими, но будут улучшаться условия покупки автомобилей: поскольку снижается ключевая ставка, есть интересные предложения по лизингу, банковскому автокредитованию, сами производители предлагают какие-то стимулирующие вещи (к примеру, Chery сейчас даёт большие скидки на свои модели).

– И я думаю, такие выгодные варианты покупки будут продолжаться и даже улучшаться для потребителей, – резюмировал Александр Исайченко.