Новости

Доллар 53. Когда закончится укрепление рубля

Доллар торгуется ниже 53. На рынке рассуждают, когда это закончится и не будет ли к осени курс 36? Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова объясняет, с чем связана очередная волна укрепления.

Читайте также:

«Доллар по 48-50 я лично буду покупать». Эксперт – об очередной волне укрепления рубля
22 июня 2022
Россельхозбанк удваивает количество отделений, продающих наличную валюту физическим лицам
22 июня 2022

– Курс рубля сейчас складывается под влиянием увеличения валюты со стороны экспортеров. Традиционно вторая половина каждого месяца – период налоговых платежей. Традиционно в этот период курс имеет тенденцию к укреплению, – отмечает Наталья Орлова.

Кроме того, есть две более глобальные тенденции.

– Это высокие цены на энергоносители, это определяет некий избыток предложения валюты и профицит торговли России с внешним миром. А второй фактор – это сохраняющиеся валютные ограничения и ожидания санкционного давления со стороны развитых стран по отношению к российским капиталам. Это снижается интерес к валюте, как к средству сбережения, так и средству транзакций. Это определяет низкий спрос на валюту. Вот на этом фоне предложения со стороны экспортеров приводят к укреплению курса, – поясняет эксперт Альфа-Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (520)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании