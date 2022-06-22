Доллар 53. Когда закончится укрепление рубля

Доллар торгуется ниже 53. На рынке рассуждают, когда это закончится и не будет ли к осени курс 36? Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова объясняет, с чем связана очередная волна укрепления.

– Курс рубля сейчас складывается под влиянием увеличения валюты со стороны экспортеров. Традиционно вторая половина каждого месяца – период налоговых платежей. Традиционно в этот период курс имеет тенденцию к укреплению, – отмечает Наталья Орлова.

Кроме того, есть две более глобальные тенденции.

– Это высокие цены на энергоносители, это определяет некий избыток предложения валюты и профицит торговли России с внешним миром. А второй фактор – это сохраняющиеся валютные ограничения и ожидания санкционного давления со стороны развитых стран по отношению к российским капиталам. Это снижается интерес к валюте, как к средству сбережения, так и средству транзакций. Это определяет низкий спрос на валюту. Вот на этом фоне предложения со стороны экспортеров приводят к укреплению курса, – поясняет эксперт Альфа-Банка.