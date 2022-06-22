Байден призвал готовиться к новой пандемии

На брифинге в Белом доме президент США Джо Байден заявил, что мир должен готовиться к новой пандемии, сообщает РИА Новости.

– Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще одна. Мы должны думать наперед. Вот для чего нам нужны деньги, – ответил Байден на вопрос о дополнительном финансировании проекта по борьбе с COVID-19 в Штатах.



Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США число жертв коронавирусной инфекции превысило 1 млн человек — это самый высокий показатель в мире.