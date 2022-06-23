Совфед дал президенту право замораживать вклады россиян

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о полномочиях президента РФ по введению специальных мер на финансовом рынке, сообщает ТАСС.

Документ позволяет президенту РФ принимать меры, предусматривающие установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним. При этом возможно установление необходимости получения спецразрешений на осуществление отдельных сделок, проведение валютных операций, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним.

Эти меры также могут предусматривать резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций, регистрацию осуществляемой или планируемой сделки (операции), обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, замораживание (блокирование) денег и иного имущества, лимитирование объемов проводимых валютных операций.