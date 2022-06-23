Банк «Фридом Финанс» открыл отделение в Ставрополе

22 июня 2022 года. В Ставрополе открылся первый офис Банка «Фридом Финанс» по адресу: улица М. Морозова 31, офис 131.

Теперь жителям города доступны уникальные продукты, которые включают как классические банковские предложения для физических и юридических лиц: вклады, РКО, интернет-эквайринг и др., так и уникальные программы с акцентом на инвестиции. С мая 2022 года «Фридом Финанс» является участником Системы быстрых платежей (СБП).

Банк «Фридом Финанс» работает совместно с одноименной инвестиционной компанией. Благодаря такой интеграции обеспечивается работа по принципу «единого окна»: в одном офисе вы можете получить как, например, дебетовую карту, так и открыть брокерский счет.

«Мы, безусловно, рады открытию офиса банка, у жителей Ставрополя появилось больше возможностей для получения высококачественных финансовых услуг. Уверен, что наши продукты и сервисы будут востребованы, а их уникальность оценена по достоинству», - прокомментировал председатель правления Банка «Фридом Финанс» Сергей Носов.

На сегодняшний день в России работает уже более 30 офисов «Фридом Финанс», в 2022 году развитие сети продолжится.

Новый офис Банка «Фридом Финанс» в г. Ставрополь расположен по адресу: ул. М. Морозова 31, офис 131., тел.: +7 (652) 22 20 77. Режим работы: с понедельника по пятницу с 10:30 до 18:30.