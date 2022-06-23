Власти рассчитывают на двукратный рост выручки стройотрасли к 2030 году

С 25,62 до 50,23 трлн рублей, сообщает РИА Недвижимость.

Согласно документу, в 2030 году в этих двух секторах экономики будет работать 12,9 млн человек, что на 16% больше, чем было занято в прошлом году. Вклад строительной сферы и ЖКХ в ВВП России за ближайшие семь лет планируется увеличить на 46% (с 14,4 до 21 триллиона рублей), поступления от налогов – на 31% (с 2,89 до 3,79 триллиона рублей).

«По расчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочно­го прогнозирования, строительная отрасль обладает высоким мультипликативным эффектом. Так, 1 рубль инвестиций в строительную отрасль дает 1 рубль и 47 копеек добавленной стоимости в экономику, из которых 39 копеек – налоговые поступления и сборы, в том числе страховые», – указывают авторы стратегии.