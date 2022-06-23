Дальневосточный банк расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания

Дальневосточный банк расширяет функционал дистанционных сервисов. Теперь для корпоративных клиентов в системе ДБО iBank в модуле «Кредиты» доступна не только полная информация о предоставленных банком кредитах, но и возможность сформировать и направить Заявление на предоставление очередного транша в рамках действующей кредитной линии. Заявление на новый транш заполняется автоматически, необходимо указать только сумму, дату получения и возврата транша.

Дальневосточный банк стремится к созданию максимально удобного набора дистанционных сервисов, которые позволяют клиентам осуществлять оперативное управление бизнесом без посещения офиса Банка.