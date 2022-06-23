45% соискателей из Иркутской области согласятся на снижение зарплаты ради гарантированного трудоустройства

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), готовы ли соискатели из Иркутской области снизить зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства.

По данным за 2 квартал 2022 года, 45% соискателей из Иркутской области согласны немного потерять в зарплате ради гарантированного трудоустройства. Доля таких кандидатов выросла относительно первого квартала на 9% (в 1 квартале таких соискателей было 36%). Максимально гибки в зарплатных притязаниях представители домашнего персонала (52% из них готовы снижать зарплатные ожидания), ИТ-специалисты (50%), управленцы и топ-менеджеры, а также сотрудники из сферы развлечений и медиа (по 47%).

33% соискателей из Иркутской области не готовы снижать зарплатные ожидания. По сравнению с первым кварталом таких стало меньше на 11% (в 1 квартале было 44%). В разрезе профсфер наиболее жесткая позиция в данном вопросе у специалистов из сферы строительства (49% из них не склонны снижать зарплатные ожидания), сельского хозяйства (48%), добычи сырья (47%), а также у кадров со специализацией «стратегия, инвестиции, консалтинг» (47%). Остальные 23% опрошенных затруднились дать ответ.

«Что касается роста готовности снизить зарплатные ожидания, то это традиционный инструмент для привлечения потенциального работодателя в периоды высокой конкуренции за рабочие места и попытка сократить срок на поиск и трудоустройство. Можно назвать это демпингом на рынке труда со стороны предложения», – комментирует главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

По итогам мая, средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 55 164 рублей, и это на 6% больше средних значений по стране. По сравнению с прошлым годом предлагаемые зарплаты в регионе выросли на 1%, в сумме это 561 рублей (средняя предлагаемая зарплата в мае 2021 годы была 54 603 рубля).

Средняя ожидаемая зарплата, на которую рассчитывают соискатели в регионе, составила 44 937 рублей, и за год она увеличилась на 6%, в сумме это 2479 рублей (в мае 2021 года была – 42 458 рублей).