В Иркутской области снижены налоги для бизнеса

Предприятия Иркутской области, пострадавшие в результате санкционного давления, получат льготы при уплате налогов по упрощенной системе налогообложения в 2022 году. Соответствующие изменения в региональный закон «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения» приняты сегодня на сессии Законодательного Собрания региона.

Документ был разработан по инициативе Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева министерством экономического развития и промышленности региона совместно с депутатами Заксобрания и бизнес-сообществом Приангарья.

Для пострадавших отраслей сумма налога по УСН снизится с 6% до 3%, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Перечень пострадавших отраслей определен постановлением Правительства РФ N 512. Помимо этого, на льготы могут рассчитывать региональные предприятия общественного питания и демонстрации кинофильмов. Одно из основных условий – доход налогоплательщика не должен превышать 30 миллионов рублей.

– Цель экономической политики в условиях санкций – сохранение рабочих мест, особенно в малом и микробизнесе, – пояснила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун. – Таким предприятиям сейчас сложнее сохранять стабильность, именно для них разработана данная мера поддержки. Предполагается, что воспользоваться ей смогут порядка пяти тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Закон также предполагает дополнительные льготы для IT-компаний, что станет антикризисной мерой поддержки. На 2022-2023 годы на территории Иркутской области для таких организаций устанавливается налоговая ставка при УСН в размере 1% (доходы) и 5 % (доходы минус расходы).

Кроме того, закон на постоянной основе вводит пониженную налоговую ставку в размере 5% на доходы, уменьшенные на величину расходов, для организаций потребительской кооперации, являющихся социально значимой категорией налогоплательщиков, обеспечивающих систему снабжения небольших, труднодоступных поселков и деревень региона основными группами товаров.

Постоянную льготу по УСН также получат резиденты территорий опережающего развития и участники межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал».

– Мы хотим дать дополнительный импульс особым территориям, поэтому планомерно прорабатываем новые, еще более привлекательные для бизнеса условия. Членам НОЦ льгота предоставляется для стимулирования реализации проектов импортозамещения и разработки новых технологий, – добавила Наталья Гершун.