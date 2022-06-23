Дожди и грозы пройдут по Иркутской области 24 июня

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня днём в западных районах, в горах Восточного Саяна местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 м/с, ливневые дожди, грозы.

24-26 июня местами по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

«Будьте предельно осторожны. Усиление ветра способствует распространению пожаров. Запрещено пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств, палы сухой травы и сжигание мусора. В регионе действует особый противопожарный режим», – говорят в МЧС.