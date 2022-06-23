Аналитики заявили об исторической перекупленности рубля к доллару

Эксперты БКС заявляют, что рубль перекуплен на 42-80% в зависимости от того, какую точку отсчета брать за базовую. Рубль укрепляется, игнорируя любой внешний фон. В среду на Мосбирже он достиг уровня 52,8 руб./$, установив очередной новый минимум.

Аналитики называют три фактора крепкого рубля – профицитный торговый баланс, масштабный процесс девалютизации на фоне санкций. Дополнительное влияние сейчас оказывает налоговый период, когда экспортёрам необходимо продавать выручку для оплаты налогов.

Эксперты БКС допускают, что в текущий момент доллар спустится к 50–52 руб., если не появится каких-то новых мер послабления валютного контроля. Но говорить о более существенном укреплении рубля, по их мнению, пока говорить рано.

– Если скорректировать курс USD/RUB на уровни инфляции в рубле и долларе за последние 8 лет (период свободно конвертируемого рубля), то диапазон справедливых значений сейчас находится на уровнях 74,5–92,5 в зависимости от того, какую точку отсчета брать за базовую. Так что факт перекупленности рубля в историческом масштабе бесспорен, – подчеркивают эксперты БКС.