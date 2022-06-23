Вернуться к истокам: как иркутский чиновник решила стать фермером

Три года назад Елена Фомина, на тот момент муниципальный служащий, увлеклась сыроварением. Сначала прошла онлайн-обучение, отобрала рецепты сыров, которые можно варить в домашних условиях, и в качестве хобби занялась их приготовлением. Семья увлечение поддержала. Оценили домашние сыры и родные, и знакомые. И тут после более 14 лет государственной службы у Елены впервые появилось желание резко изменить свою жизнь и заняться собственным делом, вернуться к родным истокам – жить и работать на земле.

Желание росло, а вместе с тем росло понимание, что необходимо учиться дальше, не только производственному процессу, но и основам сельскохозяйственного бизнеса. Как признается Елена, проект «Школа фермера» реализованный по инициативе Россельхозбанка, стал для нее переломным.

– С этим проектом у меня случились по-настоящему волшебные совпадения. Все произошло именно в тот период жизни, когда я сама была к этому готова. Сначала попалось на глаза объявление о наборе участников в «Школу фермера», причем именно в тот период, когда я только обдумывала саму идею заняться сыроварением профессионально. Не совсем осознанно, но идея уже прочно засела где-то в подсознании, хоть и присутствовали определенные страхи и неуверенность, ведь я никогда не занималась сельским хозяйством. Но я привыкла верить своей интуиции, всегда замечала – если мое желание или планы перспективные – вокруг начинают происходить события, которые ведут к их реализации, – признается начинающий фермер.

По итогам обучения уже был готов бизнес-план, за который начинающий сыровар на защите получила наивысший балл, а потом и грант на развитие бизнеса. А также уверенность в собственных силах. Немногим позже Елена приобрела новую сыроварню – высокотехнологичное оборудование для изготовления сыров.

С момента окончания обучения прошло чуть меньше полугода, а жизнь Елены поменялась кардинально: на смену ежедневной рутине муниципального служащего пришли заботы фермера. В Байкальске – на родине Елены – уже начало работу семейное хозяйство. Здесь разбита пчелиная пасека, готовится к установке новая сыроварня. Елена не ставит целью массовое производство сыров, планирует заниматься эксклюзивными сортами и производством небольших партий.

В планах не только сыроварение, но и организация сельского туризма. В этом проекте тоже не обошлось без совпадений и судьбоносных встреч. Большую поддержку оказал мэр Слюдянского района. Алексей Шульц оценил проект Елены как перспективный и помог с выделением земли в районе теплых озер. В лесной зоне Фомины планируют построить фермерский гостевой дом, баню, сеновал и амбар, воссоздав образ сельского быта. Здесь гости смогут не только отдохнуть от городской суеты, но и освоить азы сыроварения и ухода за животными, научиться различать съедобные грибы и ягоды, узнать основы пчеловодства и попробовать настоящий пасечный мед.

Елена подчеркивает, что развитие бизнеса поддерживают родные люди – мама, муж и сын. Все готовы к большим переменам и активно вовлекаются в процесс – это настоящий семейный бизнес, где все помогают общему делу расти и развиваться. Сейчас уже трудно представить, что всех этих «случайностей» могло с ней и не случиться. Однако благодаря своей внутренней уверенности, стремлению к развитию и переменам, а также знаниям в Иркутской области появился влюбленный в свое дело фермер.