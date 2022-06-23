ЦБ не увидел реальной пользы от ограничений эквайринговых комиссий

Банк России не будет продлевать ограничения эквайринговых комиссий после 31 августа. В интервью ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила о неэффективности этих ограничений, в результате которых пострадал потребитель.

– Продлевать не планируем. Мы второй раз вводим такие ограничения, первый был во время пандемии. Оба раза показали, что к этому нужно прибегать только в крайних случаях. Временно такие вещи можно делать, но точно не постоянно. В России сложилась уникальная ситуация: всю инфраструктуру под эквайринг создавали и финансировали банки. Они уже понесли и несут большие затраты, делая работающие программы лояльности с кэшбеками и т.д. Благодаря этому люди получают реальную выгоду. Что мы увидели после наших последних ограничений? Многие банки свернули программы лояльности, отменили кэшбеки. В результате пострадал именно потребитель, – пояснила Олга Скоробогатова.

По её словам, с 1 сентября банки вернутся к своим привычным моделям по эквайрингу. Она отметила, что с точки зрения оплаты товаров и сервисов активно развивается СБП.

– В ближайшем будущем заработает технология NFC, когда можно будет привычным способом в одно касание расплачиваться через СБП. Так что СБП — как раз тот инструмент, который позволяет торговым предприятиям и издержки снизить, и удобный путь оплаты клиентам предоставить, – добавила она .