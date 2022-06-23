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«РТ-НЭО Иркутск» направит свыше 200 тысяч досудебных уведомлений должникам за вывоз ТКО

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С 20 июня свыше 200 тысяч досудебных уведомлений будут направлены собственникам жилых помещений, имеющим задолженность по оплате услуг регионального оператора. Региональный оператор рекомендует потребителям не доводить дело до суда и погасить задолженность.

Досудебные уведомления будут направлены собственникам и нанимателям жилых помещений:

  • имеющим задолженность перед региональным оператором свыше одной тысячи рублей;
  • имеющим задолженность перед региональным оператором на сумму свыше размера 3-х ежемесячных начислений.

Региональный оператор предупреждает, что в случае отсутстви оплаты это может привести к:

  • изъятию имущества, с целью погашения существующего долга; 
  • принудительному списанию денежных средств со счетов;
  • полному погашению суммы накопленных пеней;
  • оплате судебных издержек, которые могут составить более 10 000 рублей;
  • аресту банковских счетов;
  • оплате работы судебных приставов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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