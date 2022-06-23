«РТ-НЭО Иркутск» направит свыше 200 тысяч досудебных уведомлений должникам за вывоз ТКО

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12 марта 2021
С 20 июня свыше 200 тысяч досудебных уведомлений будут направлены собственникам жилых помещений, имеющим задолженность по оплате услуг регионального оператора. Региональный оператор рекомендует потребителям не доводить дело до суда и погасить задолженность.
Досудебные уведомления будут направлены собственникам и нанимателям жилых помещений:
- имеющим задолженность перед региональным оператором свыше одной тысячи рублей;
- имеющим задолженность перед региональным оператором на сумму свыше размера 3-х ежемесячных начислений.
Региональный оператор предупреждает, что в случае отсутстви оплаты это может привести к:
- изъятию имущества, с целью погашения существующего долга;
- принудительному списанию денежных средств со счетов;
- полному погашению суммы накопленных пеней;
- оплате судебных издержек, которые могут составить более 10 000 рублей;
- аресту банковских счетов;
- оплате работы судебных приставов.