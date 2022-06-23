«РТ-НЭО Иркутск» направит свыше 200 тысяч досудебных уведомлений должникам за вывоз ТКО

С 20 июня свыше 200 тысяч досудебных уведомлений будут направлены собственникам жилых помещений, имеющим задолженность по оплате услуг регионального оператора. Региональный оператор рекомендует потребителям не доводить дело до суда и погасить задолженность.

Досудебные уведомления будут направлены собственникам и нанимателям жилых помещений:

имеющим задолженность перед региональным оператором свыше одной тысячи рублей;

имеющим задолженность перед региональным оператором на сумму свыше размера 3-х ежемесячных начислений.

Региональный оператор предупреждает, что в случае отсутстви оплаты это может привести к: