Клиенты ВТБ Мои Инвестиции теперь могут открыть брокерский счет и ИИС через Госуслуги

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции получили возможность в универсальной веб-версии брокерского приложения открывать счет через портал Госуслуг. Для этого достаточно иметь на портале подтвержденный тип учетной записи. В ближайшее время такая возможность появится и в мобильной версии приложения ВТБ Мои Инвестиции.

Открыть брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в приложении ВТБ Мои Инвестиции через портал Госуслуг можно всего в несколько кликов. Нужно ввести номер телефона, подтвердить вход в приложение с помощью СМС-кода, авторизоваться через Госуслуги и после подтверждения или изменения своих данных подписать заявку с помощью СМС.

Также в рамках последнего обновления в универсальной веб-версии ВТБ Мои Инвестиции появилась новая более удобная форма отображения историй операций: были добавлены новые типы и фильтры (вкладка «События»). Кроме того, благодаря маркировке теперь сразу видно: есть ли возможность открывать в бумаге длинные или короткие позиции. Вновь стала доступна новостная лента.

Универсальная веб-версия приложения работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений. Для быстрого доступа можно разместить ярлык приложения на экране смартфона или планшета.

Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.

Приложение ВТБ Мои Инвестиции предоставляет розничным клиентам удобный и надежный доступ к инвестиционным сервисам, является неоднократным победителем различных премий. Весной этого года приложение ВТБ Мои Инвестиции было признано лучшим в России, став победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании - 2021», а также получило специальную награду «Золотое приложение 2021» в рамках премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации «Инвестиции и коммерция».