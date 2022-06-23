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В Китае блогерам без квалификации запретили рассуждать о медицине и юриспруденции

Китайские регуляторы ввели новые правила для интернет-инфлюенсеров. Теперь, чтобы рассуждать в прямых стримах на некоторые темы, например, о медицине или юриспруденции, блогерам необходимо подтвердить квалификацию, сообщает CNBC.

– Такой контент требует «более высокого профессионального уровня», – говорится в сообщении Государственного управления радио и телевидения Китая и Министерства культуры и туризма.

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Блогер должен предоставить документы, которые подтверждают его профессиональную квалификацию, платформе, которую использует для своих стримов. Платформа обязана проверить данные.

Это не первые ограничения блогеров. В Китае блогеры имеют огромное влияние, способствуют многомиллионным продажам товаров и услуг. Так, в прошлом году на «Дне холостяка» знаменитый китайский блогер продал товаров на $1,7 млрд в ходе 12-часового рекламного стрима на платформе Taobao от Alibaba.

Внимание регуляторов приковано к популярным интернет-персонам уже давно. В августе прошлого года Министерство торговли Китая выпустило правила, которые регламентируют поведение и внешний вид инфлюенсеров, которые ведут стримы на платформах онлайн-покупок. В ноябре китайским брокерским компаниям запретили нанимать инфлюенсеров для привлечения клиентов и рекламы финансовых услуг — ранее такая практика была широко распространена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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