Минтруд опубликовал календарь выходных и праздничных дней на 2023 год

Министерство труда и социальной защиты России опубликовало календарь, где отмечены все рабочие, выходные и праздничные дни на 2023 год.

Новогодние праздники в 2022-2023 годах продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января. «С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», – говорится в сообщении.

Выходные – 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), – совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.