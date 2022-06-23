Мама отсудила полмиллиона рублей за падение на ее сына балки от качели в Иркутской области

Маме совместно с прокуратурой удалось отсудить у управляющей компании в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области полмиллиона рублей за падение на сына женщины балки от качели, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что деревянная балка упала на ребенка на игровой площадке – в результате мальчик получил тяжкий вред здоровью. «Этому способствовало неисполнение управляющей компанией своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома», – пояснили в прокуратуре. По этому факту было направлено заявление в районный суд.

Иск удовлетворили – с ответчика постановили взыскать около 10 тыс. рублей, потраченных на лечение, и компенсацию морального вреда в размере 500​ тыс. рублей.

Решение суда вступило в законную силу.