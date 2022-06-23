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Эрмитаж впервые за 30 лет ввел мораторий на выставки в Европе и США

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Крупнейший музей в России – государственный Эрмитаж – объявил о введении на год моратория на выставки в Европе и США: такая мера прежде действовала лишь в 1990-х годах "по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков" , следует из данных на сайте организации.

Сейчас в РФ возвращены все работы – около 700 штук – отечественных художников, которые были представлены за рубежом. В период с марта по июнь 2022 года Государственный Эрмитаж принимал участие в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме.

В настоящее время музей намерен активно показывать работы в городах России. Например, В Иркутске будет представлена выставка «Союз земли и воды», посвященная теме раковины в произведениях прикладного искусства XVI-XXI веков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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