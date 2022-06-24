Уголовное дело возбудили в Иркутской области после смертельного ДТП с иномаркой и дорожной техникой

Водитель машины Toyota Corona Premio устроил ДТП в Нижнеудинском районе Иркутской области, в результате случившегося погиб человек – возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции региона.

Фото полиции Иркутской области

Авария случилась на дороге Нижнеудинск-Порог. Установлено, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и ввиду отсутствия должного внимания за дорожной обстановкой, наехал на ограждение, которое было установлено на участке производства дорожных работ, после чего столкнулся со стоящей крупногабаритной техникой.



В результате случившегося, 23-летний мужчина, находящийся на переднем пассажирском сидении легкового транспорта, скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель и 32-летний пассажир иномарки были доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", водителю грозит до 12 лет лишения свободы. По решению суда он взят под арест на 2 месяца.

Расследование продолжается.