Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян – МИД РФ

Директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС заявил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха граждан России, поскольку в министерство продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян.

«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине – а российские информисточники давно заблокированы – продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам», – пояснил он.

Пилипсон рассказал, что имели место быть случаи избиения, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Также, например, греческие банки зачастую блокируют счета россиян по национальному признаку. Жалобы россиян на нарушение их законных прав и интересов поступают ежедневно.