Альфа-Банк получил премию ECO BEST AWARD за ESG-проект года

Экспертное жюри ECO BEST AWARD признало лучшей инициативу Альфа-Банка «Безбумажный банк».

В банке решили отказаться от бумаги в отделениях и придумали, как делать всё в приложении. Теперь Альфа-Банк выдает онлайн 87% кредитов и кредитных карт. 97% наиболее популярных процессов перевели на электронное подписание через приложение. Среди них – оформление договоров по кредитам и страхованию, получение наличных и другие.

В Альфа-Банке используют инновации как для подписания документов, так и для проверки безопасности с помощью биометрии, графических паролей, проверки геолокации. Еще одна уникальная технология – подписание кассовых документов для компаний и частных клиентов.

В итоге каждый год Альфа-Банк экономит 80 000 пачек бумаги — на них ушло бы 4800 деревьев. За это независимые эксперты Eco Best Award называют нас лучшим безбумажным банком в России.

Премия ECO BEST AWARD — ежегодная независимая общественная награда, вручается с 2017 года за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения.