Страховые компании Сбера урегулируют убытки от сибирских пожаров в упрощённом порядке

СберСтрахование и СберСтрахование жизни в упрощённом порядке урегулируют убытки клиентов, жизнь, здоровье или имущество которых пострадали от пожаров в Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Омской и Курганской областях.

Жители указанных регионов застраховали в СберСтраховании 280 тыс. квартир и частных домов по добровольному и ипотечному страхованию имущества. Любые консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны).

СберСтрахование урегулирует убытки в упрощённом порядке: из стандартного пакета документов на выплату будут исключены справки компетентных органов и заключения ремонтных мастерских. Заявление по страховому случаю по программам страхования имущества можно подать в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберСтрахование, на сайте sberbankins.ru и в отделениях Сбера.

Урегулирование убытков клиентов СберСтрахования жизни пройдёт с использованием данных ЗАГС, что позволит не запрашивать документы у пострадавших. Подать заявление по страховому случаю можно в СберБанк Онлайн.