ВТБ и Минцифры запускают новый сервис для оформления социальных выплат

ВТБ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ первым запустил новый сервис в рамках социального казначейства, который в будущем позволит автоматически использовать реквизиты счета для выплат от государства. Об этом на Чебоксарском экономическом форуме заявил заместитель президента − председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ в рамках новой стратегической инициативы «Семейный капитал» углубляет интеграцию с сервисами Минцифры для предоставления государственных услуг населению. Чтобы упростить клиентам оформление любых социальных выплат, банк совместно с министерством реализовал очередной этап проекта социального казначейства и разработал новый цифровой сервис для пользователей портала Госуслуг.

«ВТБ ставит социальную поддержку клиентов своей ключевой задачей в новых условиях. Мы активно участвуем во всех госпрограммах и первыми внедряем новые цифровые сервисы, которые упрощают доступ клиентов к государственным услугам. Проект социального казначейства — это принципиально новый этап цифровизации государственных услуг. Оформление пособий и выплат, ранее довольно долгое и трудоемкое, сегодня уже сводится к паре кликов в интернет-банке или на сайте Госуслуг. Новый сервис стал очередным этапом в развитии социального казначейства и в дальнейшем позволит упростить получение государственной поддержки миллионам клиентов», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Клиенты банка получили возможность единожды указать свой счет для получения государственных пособий. Теперь реквизиты счета в ВТБ будут автоматически отображаться на сайте Госуслуг. Их также можно внести в онлайн-форму при оформлении заявлений на соцвыплаты, не заходя в личный кабинет банка. Для этого достаточно иметь карту „Мир“ ВТБ и учетную запись на портале Госуслуг. Новый сервис позволит ускорить создание онлайн-заявки для получения государственных пособий и избежать ошибок при заполнении интернет-формы. ВТБ стал первым российским банком, который интегрировался с порталом Госуслуг по данной технологии», — комментирует замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

В дальнейшем планируется реализовать возможность автоматического добавления реквизитов счета ВТБ при оформлении очередной заявки на соцвыплату. Кроме того, в будущем в рамках социального казначейства все положенные выплаты будут проактивно зачисляться государством на этот счет пользователя.

Новый сервис реализован ВТБ в рамках стратегической инициативы семейного капитала, которая направлена на адресную поддержку населения и объединяет пул продуктов и услуг, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Новая стратегия включает в себя комплексное обслуживание российских семей и предоставление им всех необходимых финансовых и государственных сервисов, а также дополнительные льготы от банка. В рамках нового «Банка для семьи» все услуги будут доступны клиентам ВТБ в удобном цифровом формате. Всего за 2021-2022 гг. банк направит на ее реализацию 3 млрд рублей.

На сайте и в мобильном приложении ВТБ Онлайн клиентам банка сегодня доступен центр социальных выплат, который информирует об основных видах пособий и условиях их получения, а также навигирует пользователей для оформления положенной выплаты сразу на нужную страницу портала Госуслуг. Также клиент может перейти через ВТБ Онлайн на форму для передачи единого счета для получения всех выплат от государства на карту банка.