Россияне с зарплатой в размере МРОТ получат повышение с 1 июля

Минимальный размер оплаты труда увеличат на 10% в июне. Как объяснил агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев, это означает, что те россияне, кто получает заработную плату в размере МРОТ, получат повышение.

С 1 июня размер МРОТ составляет 15 279 рублей. «Компании обязаны соблюдать законодательство, надзорные органы за этим очень пристально следят, – рассказывает собеседник агентства. – Поэтому компании будут повышать зарплату таким сотрудникам до новой величины МРОТ».

Гражданам, работающим в районах с особыми климатическими условиями, стоит помнить, что районные, «северные» коэффициенты и надбавка за стаж не входят в МРОТ. Они начисляются сверх этого показателя, уточняет эксперт. Дударев подчеркивает, что вся заработная плата за полный календарный месяц должна быть не ниже МРОТ, а оклад может быть меньше данного показателя.

«В этом случае работодатель вправе не менять структуру выплаты сотрудникам и оставить ФОТ (форма оплаты труда – прим. ред.) без изменений, – поясняет специалист. – Компаний же, у которых и до этого зарплата была на порядок выше МРОТ, глобально данные изменения не коснутся». В случае, когда оклад равен МРОТ, может быть несколько вариантов изменения зарплаты.