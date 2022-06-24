Банк «Открытие» будет начислять 8% на остаток по счетам компаний МСБ

Банк запустил акцию для новых клиентов — предпринимателей, повысив процент на остаток и отменив комиссии за открытие и ведение расчетного счета в рамках пакета услуг «Свой бизнес». Акция действует до 31 июля 2022 года .

В период действия акции, когда комиссия не взимается, клиенты могут оценить преимущества пакета и использования расчетного счета в банке «Открытие». При этом до 31 июля банк будет начислять новым клиентам — предпринимателям 8% годовых на остаток по счету на сумму от 100 тыс. до 50 млн рублей.

В рамках пакета «Свой бизнес» клиентам «Открытия» доступны бесплатные переводы физическим лицам на сумму до 150 тысяч рублей в месяц, бесплатные переводы до 200 тысяч рублей в месяц внутри банка и снятие наличных через бизнес-карту с комиссией от 1,3%. Кроме того, они получают 30 бесплатных внешних платежей.

Участвовать в акции могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.