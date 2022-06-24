«Открытие Авто» назвал наиболее продаваемые комплектации Lada

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, какие комплектации автомобилей Lada разошлись наибольшим тиражом в мае 2022 года. Остатков базовых модификации Vesta пока хватило на то, чтобы версия Comfort сохранила за собой статус бестселлера. В целом, несмотря на то, что у АвтоВАЗа в мае еще оставалось более сотни различных модификаций, всего 10 из них обеспечили почти половину продаж.

Статус лидера топ-10 наиболее продаваемых моделей ВАЗа по итогам мая сохранила за собой модель Vesta Comfort в четырехдверном кузове. В мае она разошлась тиражом 548 а/м, что на 42% меньше, чем в апреле. Седан Granta Classic c 90-сильным мотором потерял 26% покупателей (389 а/м). Замкнула тройку по популярности Niva Travel Comfort — 308 а/м (-39%). Такая же 5-дверная Niva, но в чуть более щедрой версии Luxe, потеряла в мае четверть покупателей (190 а/м).

При этом в топ-10 моделей нашлось три, продажи которых в мае относительно апреля возросли. Это Vesta SW 1,6 MT 198 а/м (+41 а/м) и две Granta — хэтчбек Classic (169 а/м, +23%) и седан Comfort (154 а/м, +8%). Замкнули рейтинг универсал Largus Comfort — 147 а/м (-21%) и хэтчбек Granta Comfort — 134 а/м (-2%).

В то же время из десятки наиболее востребованных исчезли такие версии, как Vesta c самым мощным мотором 1,8 литра (122 л.с.): в мае была реализована всего одна машина. Зимой их еще продавали по 500-600 машин в месяц. Причины падения объемов бизнеса кроются в том, что завод перестал выпускать данную модель еще до логистических проблем. Не входят больше в топ-10 Largus Comfort 1,6 фургон (39 машин в мае) и Niva Legend Luxe (63 а/м).

Топ-10 наиболее продаваемые комплектаций Lada по итогам мая 2022 года

№ Модель Название комплектации Продажи в апреле 2022 года Продажи в мае 2022 года Динамика 1 Vesta Седан 1,6 MT Comfort (106 л. с.) 946 548 - 42% 2 Granta Седан 1,6 MT Classic (90 л.с.) 528 389 - 26% 3 Niva Travel SUV 1,7 MT Comfort (80 л.с.) 505 308 - 39% 4 Granta Седан 1,6 MT Comfort (90 л.с.) 458 287 - 37% 5 Vesta Универсал SW 1,6 MT Comfort (106 л.с.) 140 198 + 41% 6 Niva Travel SUV 1,7 MT Luxe (80 л.с.) 252 190 - 25% 7 Granta Хэтчбек 1,6 MT Classic (90 л.с.) 137 169 + 23% 8 Granta Седан 1,6 MT Comfort (106 л.с.) 142 154 + 8% 9 Largus Универсал 1,6 MT Comfort (106 л.с.) 186 147 - 21% 10 Granta Хэтчбек 1,6 MT Comfort (90 л.с.) 137 134 - 2%

В совокупности в мае своих покупателей нашли 2454 автомобиля десяти обозначенных комплектаций, что составило 42% продаж всех моделей Lada в последнем месяце весны. При этом в продаже у автоконцерна еще можно было найти 106 комплектаций.

Похоже, что как минимум до сентября именно эта десятка модификаций автомобилей Lada будет делать заводу «кассу». Разве что в лидирующей группе из топ-3 моделей уже в июне могут произойти важные изменения. С 8 июня конвейер в Тольятти начал производство версии Granta Classic без ABS и подушек безопасности. Объем их производства уже исчисляется тысячами, и начались отгрузки дилерам. Все они будут быстро распроданы. За моделью стоимостью 700-800 тысяч рублей выстроились очереди на два-три месяца. Также к осени в Тольятти обещают наладить производство Vesta, сборку которой перенесли из Ижевска, и еще обеих модификаций Lada Niva — Travel и Legend.

А вот перспективы моделей Largus и X-Ray остаются более туманными. Они гораздо в большей степени технически повторяли модели компании Renault, взаимодействие с которой осложняет специальная военная операция. Едва ли стоит ожидать на рынке и Vesta с французско-японским силовым агрегатом — 113 л.с. с АКП. В мае суммарно с учетом седанов и универсалов данной модели было продано всего 213 автомобилей, в то время как в зимние месяцы счет шел на тысячи. В целом текущий модельный ряд АвтоВАЗа пока продолжит сужаться. Это, конечно же, плохо для покупателей. Но в создавшихся экономических условиях является единственным для завода выходом для выживания и продолжения работы.

Открытие Авто — блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к банку «ФК Открытие» 1 мая 2022 года.