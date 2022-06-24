Банк «Солидарность» предложил оформление моментальных карт UnionPay

Банк «Солидарность» сообщил, что с 24.06.2022 граждане России могут оформить моментальные неименные карты UnionPay Gold АО КБ «Солидарность» в магазинах мобильной электроники «НОУ-ХАУ».

– Будьте готовы к тому, что у вас могут запросить дополнительные документы, подтверждающие ваш выезд за рубеж: оригинал заграничного паспорта, оригинал визы (при наличии), билеты или подтверждение оплаты отеля, апартаментов, договоры на обучение или лечение на бумажном носителе. Данные меры носят временный характер и направлены на снижение регуляторных и репутационных рисков, – сообщает банк.

Данная услуга доступна по следующим адресам:

Москва, Алтуфьевское ш., д. 86, корп. 1 (метро Алтуфьево, ТЦ Ареал Алтуфьево)

Москва, Дубравная ул., д. 34/29 (метро Митино, ТЦ Ладья)

Москва, Кировоградская ул., д. 13А (метро Пражская, ТЦ Колумбус New)

Москва, Киевское ш., 23-й км, д. 1 (метро Саларьево, Саларьево Саларис)

Москва, Семёновская пл., д. 1 (метро Семеновская, ТЦ Семеновский)