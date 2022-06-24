Газпромбанк начал выдавать льготную ипотеку по ставке от 6,3%

Газпромбанк начал выдачу ипотечных кредитов по программе «Льготная ипотека» по ставке от 6,3%. Такая ставка действует при сумме кредита до 12 млн рублей при покупке недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей – в остальных регионах.

При этом Газпромбанк предоставляет возможность оформить кредит по ставке 7% на сумму до 18 млн рублей при покупке недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 8,5 млн рублей при покупке в других регионах.

Ипотечный кредит можно взять на срок от 1 года до 30 лет с минимальным первоначальным взносом 15% от стоимости жилья. Для оформления потребуется минимальный пакет документов.

Подробнее с условиями ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.