Детская карта Дальневосточного банка вошла в ТОП-10 лучших предложений

Детская карта Мир «О’кей!» Дальневосточного банка заняла 6 место в рейтинге Лучшие детские дебетовые карты банков ТОП-100 по активам в июне 2022.

При составлении рейтинга были проанализированы ТОП-100 банков страны, учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, набор дополнительных сервисов, наличие бонусов детям и родителям, надежность и значимость банка на рынке и т.п. Карта Мир «О’кей!» выпускается как дополнительная к основной родительской карте детям от 7 до 18 лет, родители получают SMS/Push-уведомления об операциях по карте. Кешбэк по карте составляет до 20%*. Карта Мир «О’кей!» — отличное решение вопроса, каким образом дать ребенку денег, отправляя его, например, в летний лагерь.