Реалист Банк принял участие в проекте по ремонту Курчатовского института

Реалист Банк в рамках внедрения политики устойчивого развития (ESG) выступил гарантом по реализации контракта ООО СФ "Инстройсервис" на выполнение комплекса работ по ремонту зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных коммуникаций Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Курчатовский институт является одним из ведущих научных центров мира и междисциплинарной национальной лабораторией, осуществляет исследования и разработки по широкому спектру направлений современной науки и технологий: от энергетики и физики элементарных частиц до высокотехнологичной медицины и информационных технологий.

Сумма контракта составила 175 млн. рублей, сумма гарантии - 56,4 млн. рублей.