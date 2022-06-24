РСХБ предоставит своим клиентам возможность оформления карт UnionPay без комиссии за выпуск

До 31 августа 2022 года новые и действующие клиенты Россельхозбанка могут бесплатно оформить карту платежной системы UnionPay в рамках тарифного плана «Ультра» при вложении денежных средств в инвестиционные продукты управляющей компании «РСХБ Управление Активами» или при передаче в доверительное управление активов от другого профучастника.

При этом сумма инвестирования или оценочная стоимость переводимых активов для клиентов-жителей Москвы и Московской области должна составлять не менее 4 млн рублей, для региональных инвесторов – от 3 млн рублей.

Подробные условия проведения акции можно узнать на сайте и в подразделениях банка.

«В последнее время мы отмечаем повышенный интерес к картам платежной системы UnionPay среди инвесторов. Теперь у них появилась возможность бесплатно получить карту UnionPay от РСХБ, став клиентами управляющей компании, – прокомментировал Константин Кирпичев, заместитель генерального директора по розничному бизнесу и маркетингу «РСХБ Управление Активами». – Наши специалисты оказывают как инвестиционную, так и информационную поддержку, а также экспертное сопровождение доверительного управления капиталом, что особенно востребовано в период волатильности и неопределенности на фондовых рынках».

Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2015 года. Банк одним из первых выпустил кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay, и с тех пор входит в число лидеров рынка РФ по выпуску таких карт.

UnionPay International (UPI) является дочерней компанией ChinaUnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 70 странах.

ООО «РСХБ Управление Активами» – универсальная управляющая компания, предоставляющая широкий спектр профессиональных услуг в области доверительного управления для розничных, корпоративных и институциональных клиентов. Входит в ТОП-5 ведущих управляющих компаний по стоимости чистых активов открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.