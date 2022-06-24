Россия снизит экспорт нефти на 10% – прогноз

Падение компенсируют ростом цен, сообщают «Ведомости» со ссылкой на прогноз Kept.

В России добыча нефти без учета газового конденсата по итогам 2022 г. снизится на 10% к уровню прошлого года – до 438 млн т. Такой прогноз содержится в исследовании «Нефтегазовый рынок РФ в новых условиях» компании Kept (бывшее КПМГ в России). Среднесуточная добыча, по прогнозам авторов, снизится до 8,8 млн с 9,7 млн барр. в 2021 г.

Эта оценка почти на 15% ниже прогноза КПМГ, который она давала до санкций в 2022 г., говорится в обзоре. Партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков сообщил «Ведомостям», что основное снижение добычи ожидается во втором полугодии с учетом эффекта от ограничений ЕС на импорт российской нефти.