ПДД признали сложными и устаревшими

Существующие правила дорожного движения сложны для понимания и не учитывают современные реалии, сообщают «Известия» со ссылкой на Общественную палату.

В ходе круглого стола, организованного Общественной палатой, одни заявляли, что нужен новый текст, другие — что хватит точечных изменений. К разработке обновленных правил планируют привлечь всех желающих.

«C 1 января 2021 запрещено вносить какие-то поправки в ПДД. Можно только полностью опубликовать новый документ» — отметил заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. Модератор круглого стола пояснил, что ПДД были приняты в 1994 году. Какие-то моменты устарели, какие-то несколько раз менялись. Как только документ становится слишком сложным, его пора менять.

«Изменения усложняют текст, и текст становится тяжелым, понятным для специалистов, появляются причастные и деепричастные обороты», — согласился консультант отдела организации дорожного движения Минтранса Владислав Коптев. Он допустил возможность создания отдельных редакций ПДД — например, для мотоциклистов или водителей грузовиков.

Впрочем, эксперты считают, что можно вносить точечные изменения. Главное, чтобы итоговый текст Правил был понятен не только автомобилистам, но и пешеходам, в особенности школьникам. Начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков обратил внимание, что водители часто не знают, как правильно проезжать круговое движение, из-за того что в ПДД этот пункт сформулирован «сложно и мудрено».

По данным подмосковного Минтранса, 35% виновников ДТП, оправдывая свои действия, ссылаются на несуществующие нормы ПДД. Кроме того, далеко не все водители отслеживают изменения в Правилах дорожного движения. С 2013 года было внесено 39 пакетов поправок которые содержали чуть больше 120 нововведений, сообщила и.о. заместителя генерального директора ФАУ «РосДорНИИ» Екатерина Брязгина. По ее словам, 30% этих изменений позитивно повлияли на безопасность.

«С одной стороны, это подтверждает, что механизм гибкий, а с другой — большинство граждан изучают внимательно ПДД, когда готовятся к экзамену. Для многих эти изменения остаются вне зоны внимания», — отметила Брязгина.