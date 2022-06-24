В галерее Виктора Бронштейна пройдет выставка «Тала́» с 29 июня по 25 сентября

В ней участвуют современные художники из России и Монголии, рассказали SIA.RU в пресс-службе галереи.

В переводе с монгольского «Тала́» означает «степь» – место силы, которое объединяет кочевые народы Азии. Молодые и признанные авторы из Монголии, Бурятии, Якутии и Алтая показали древние образы в современной интерпретации. На выставке представлено более 20 живописных и графических картин и пять скульптур. Большинство из них впервые экспонируются в Иркутске.

Центральный образ экспозиции – конь – символ степи, друг и верный спутник кочевника. Каждый автор по-своему раскрыл его: это и крылатый Хий Морин, и мифический кентавр, и боевой конь – соратник воина, и вольные дикие лошади. На ярких полотнах также появляются образы родной природы, отважного героя, женщины-хранительницы очага.

В проект вошли работы признанных скульпторов – Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова, молодого мастера Павла Михайлова, а также художников – Бальжинимы Доржиева, Аржана Ютеева, Александры Дугаровой и Анны Осиповой. Монголию представляют молодые авторы: Тамир Шарав, Онон Урджинханд, Туменжаргал Заят, Батбилег Лхагвасурэн, Уртнасан Батцоож, Эрдэнэочир Хасаанов, Цолмонбат Энхбат и Отгонбата Нацагдорж.

– Этот проект мы запланировали еще пару лет назад – все это время работали над концепцией, вели переговоры с авторами, – говорит директор галереи Ольга Бронштейн. – Все монгольские авторы впервые экспонируется в России, а почти все работы российских художников – впервые в Иркутске. Есть картины, созданные специально для этого проекта.

На выставке есть бесплатный аудиогид с информацией о работах и стихотворениями бурятских поэтов. Также всегда можно заказать индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе и детские.

Выставка проводится при поддержке компании Sound of Mongolia (г. Улан-Батор) при участии культурного посланника Монголии в России Дамдинсурэна Хурэлбаатара.

Возрастное ограничение 6+. Стоимость входных билетов – 50–150 рублей. Приобрести их можно на месте и онлайн. Выставка пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.