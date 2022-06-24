Крупнейшие швейцарские заводы отрицают закупку российского золота

Швейцарская Ассоциация производителей и торговцев драгоценными металлами (ASFCMP) заявила, что ее члены не покупали российское золото с ввода российских войск на Украину. По данным таможни, Швейцария в мае впервые с начала военной операции импортировала около 3 тонн золота стоимостью $200 млн. Неизвестно, кто именно купил его, но в ASFCMP входят 14 компаний, которые владеют основными аффинажными заводами.

«Связавшись со своими членами, ASFCMP подтверждает, что ни один из них не несет ответственности за этот импорт»,— говорится в заявлении ассоциации. Она отмечает, что санкции не запрещают ввоз российского золота, но ассоциация считает, что «сомнительному золоту не место в Швейцарии».

Аффинажные заводы Швейцарии перерабатывают две трети мирового золота. Импортированные в мае 3 тонны из РФ составили 2% общего импорта металла. В последний раз Швейцария приняла золото из России в феврале — 1,1 тонны.

Леонид Уварчев