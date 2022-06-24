Банк «Открытие» вводит летнюю скидку по льготной ипотеке

Клиенты банка «Открытие» при быстром выходе на сделку по ипотеке могут воспользоваться дополнительной скидкой в размере 0,2 процентных пункта к действующим ставкам. Предложение распространяется на программы «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека» и доступно при подаче заявки до 31 августа 2022 года включительно, рассказали SIA.RU в банке.

Оформить ипотеку с дисконтом заемщики могут при выходе на сделку в течение 14 календарных дней с момента одобрения банком решения по кредиту. Скидка суммируется с другими действующими предложениями и позволяет получить кредит на наиболее привлекательных условиях.

Минимальная ставка по «Семейной ипотеке» таким образом будет снижена до 5,3% годовых, по «Ипотеке с господдержкой» — до 6,3%.

Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

По программе «Семейная ипотека» семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, могут оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.

Программа «Ипотека с господдержкой» предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. Максимальная сумма кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов России. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

Минимальный первоначальный взнос по программам — от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.