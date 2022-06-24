Движение транспорта ограничат в Иркутске 26 июня

В связи с проведением Иркутского международного Слата Марафона 26 июня в Иркутске будет ограничено движение автотранспорта, рассказали SIA.RU в мэрии.

Дороги перекроют на следующих центральных улицах города:

С 8:00 до 11:15 бульвар Гагарина от улицы Красного Восстания до Карла Маркса;

с 8:00 до 11:40 бульвар Гагарина от улицы Карла Маркса до Чкалова;

с 8:00 до 14:40 бульвар Гагарина от улицы Чкалова до Глазковского моста;

с 8:00 до 14:00 улица Цесовская набережная от Глазковского моста до Чудотворской;

с 8:00 до 15:00 улица Сурикова от Чудотворской до Ленина;

с 8:00 до 15:00 улица Ленина от площади графа Сперанского до Нижней Набережной;

с 8:00 до 15:00 улица Нижняя набережная от Ленина до Франк-Каменецкого;

с 8:00 до 15:00 улица Сухэ-Батора от Нижней Набережной до Польских Повстанцев.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда.